Arrestato Alexander, intermediario dei narcos colombiani. La droga stoccata in un ristorante sulla Cassia

Agenti sotto copertura, cartelli colombiani, messaggi in codice e soprattutto cocaina, tanta cocaina, quintali di polvere bianca purissima che dal sud America era pronta ad invadere il mercato europeo e quello italiano. A fare da intermediario un 47enne italiano, nato e cresciuto ai Castelli Romani, con qualche precedente per traffico di sostanze stupefacenti, ma residente buona parte dell'anno in Colombia. Un vero e proprio pezzo grosso, che lavorava per conto di organizzazioni criminali di caratura internazionale, con un peso specifico nel cosiddetto mondo di sotto. E' quanto si cela dietro all'arresto di "Alexander", questo il nome in codice con il quale l'uomo, trovato dopo una latitanza durata un mese, si incontrava con gli interlocutori dei narcos con l'obiettivo di far arrivare in Italia e poi smistare in Europa, quattro tonnellate di cocaina purissima che alcune organizzazioni criminali avrebbero poi piazzato nel vecchio Continente.

Il blitz sulla Cassia e la latitanza di Alexander

Colpito da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Trieste, il 47enne dei Castelli si era infatti reso irrperebile dallo scorso 9 di maggio, quando investigatori di polizia e guardia di finanza intercettarono e sequestrarono un carico di 167 chili di cocaina che veniva stoccato in un ristorante in disuso sulla via Cassia, nel territorio di Bracciano. Cocaina arrivata nella provincia di Roma tramite la mediazione del 47enne dei Castelli Romani. Proprio il sequestro del carico dello scorso 10 di maggio ha infatti permesso agli inquirenti di evidenziare la possibilità che Alexander potesse scappare dall'Italia, portando l'autorità giudiziaria ad emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'uomo. Il sequestro si lega infatti ad altri filoni d'indagine che, prima dell'emissione dell'ordinanza, avevano già portato le autorità colombiane ed italiane a sequestrare quintali di cocaina pronti ad invadere il mercato europeo che venne poi sequestrata a Trieste.

Il ruolo di Alexander nell'organizzazione

Ma che ruolo aveva Alexander nell'organizzazione? Quello di interlocutore per conto dei "calabresi". In pratica il 47enne trattava i carichi di cocaina destinati al proprio cartello direttamente con il referente che i narcos colombiani aveva in nord Italia, poi rivelatosi un agente sotto copertura. Affari di cui il 47enne si interessava personalmente, utilizzando poi un corriere che trasportava la cocaina nella Capitale, dove poi sarebbe stata stoccata ed immessa sul mercato.

La fine della latitanza

Sono stati gli investigatori del VI distretto Casilino, dopo laboriose indagini nell'area dei Castelli Romani, a scovare il 47enne residente a Castel Gandolfo - che di fatto passava molto mesi dell'anno in Colombia - all'interno di un bed & breakfast nelle campagne di Marino.

Una indagine che ha visto collaborare gli investigatori del commissariato di Torre Maura ed il personale dalla guardia di finanza (gruppo investigazione criminalità organizzata di Trieste). Sorpreso in accappatoio, appena uscito dalla doccia, il 47enne è stato bloccato lo scorso 10 di giugno prima che potesse appropriarsi della pistola calibro 9, riposta nel cassetto di un mobile vicino al letto. L?uomo ritenuto interlocutore diretto del ?cartello colombiano? è intatti ritenuto colpevole dall'autorità giudiziaria di aver fatto arrivare in Europa ed in Italia in particolare, 20 chili di cocaina (in due diversi trasporti da 10 chili l'uno) in previsione del trasporto di altri 400 chili di polvere bianca purissima. L?uomo oltre al traffico internazionale di sostanze stupefacenti dovrà rispondere anche di detenzione illegale di arma clandestina.

Il cartello colombiano e gli intermediari

A disporre l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Alexander, questo il nome con il quale il 47enne trattava con il cartello colombiano, il gip del tribunale di Trieste Marco Casavecchia nell'ambito di una laboriosa indagine che si è sviluppata in due fasi, la prima dal maggio al luglio del 2021, nel corso della quale è stato intercettato e sequestrato un carico di 300 chili di cocaina che doveva arrivare in Italia, frazionata e destinata ad importanti organizzazioni criminali operanti in Albania, Moldavia, Slovenia, Bulgaria, Montenegro ed Italia. Ed una seconda, dove Alexander aveva un ruolo di importante mediazione fra il cartello colombiano ed il cosiddetto "clan del Golfo", come si evince da alcune intercettazioni ambientali, operante in Calabria.

L'agente sotto copertura Charlie 01

Una operazione transanazionale che ha visto impegnato anche un agente sotto copertura (nome in codice Charlie 01), riuscito a guadagnarsi la fiducia dei narcos colombiani sino ad arrivare ad essere il referente in Italia addetto allo stoccaggio ed alla consegna della cocaina alle varie organizzazioni criminali interessate alla purissima polvere bianca che da Porto Bolivar doveva arrivare a Trieste e Portogruaro (provincia di Venezia). Una indagine che ha visto coinvolte oltre alla DDA (direzione distrettuale antimafia) anche la "Fiscalia 42" la polizia colombiana "especializada contra el narcotrafico".

Il ruolo di Alexander

Una laboriosa indagine che ha permesso di ricostruire il ruolo di Alexander, coinvolto direttamente in due trasporti di cocaina (entrambi di dieci chili) che materialmente aveva delegato ad un secondo uomo, poi arrestato in flagranza di reato con 10 chili di cocaina che stava trasportando in Lombardia ed 87mila euro in contanti.

Il referente del gruppo calabrese

Proprio il 6 febbraio del 2022 Alexander - referente per un gruppo calabrese - si incontrò infatti con l'agente sotto copertura Charlie 01 con il quale doveva accordarsi per una consegna di 10 chili. Come nei film i due si riconoscono tramite una foto di una banconota da mostrarsi a vicenda. Un incontro avvenuto all'aeroporto Marco Polo di Venezia (documentato poi dagli investigatori), propedeutico ad un successivo trasporto di 400 chili di cocaina che il cartello avrebbe dovuto immettere via mare in Italia e poi in Europa.

Il carico di 167 chili di cocaina sequestrato a Bracciano

A maggio la scoperta dei 167 chili di cocaina a Bracciano a cui ha poi fatto seguito l'emissione dell'ordinanza cautelare in carcere per il 47enne, riuscito a nascondersi sino allo scorso 10 giugno quando è stato poi scovato ed arrestato nel b&b di Marino.

Alto profilo criminale

Un pezzo grosso dunque, come si legge nell'ordinanza che ne ha disposto l'emissione della misura cautelare in carcere: "Si è al cospetto di un traffico professionalmente organizzato da un cartello colombiano che ha programmato e gestito a distanza il trasferimento e la distribuzione di oltre quattro quintali di cocaina nel nostro territorio. Si ritiene che l'odierno indagato (il 47enne dei Castelli Romani ndr) faccia parte o quantomeno sia strettamente contiguo ad una organizzazione criminale di indiscutibile alto profilo e che ha trattato con i colombiani l'acquisto della sostanza. Ha partecipato alle fasi preparatorie per la consegna di due carichi di dieci chili di cocaina ciascuno, propedeutici ad un successivo acquisto non inferiore ai 300 chili. Appare difficile ritenere che il suo impegno in tale attività criminale sia di natura non professionale. Considerazione rafforzata anche dal ruolo ricoperto nella vicenda: l'indagato non ha infatti svolto alcuna operazione materiale di carico, trasporto o consegna della sostanza stupefacente. Non ha mai detenuto direttamente la cocaina. Ha limitato i maggiori rischi all'operazione e tali considerazioni non possono che lasciar dedurre come egli rivesta un ruolo tutt'altro che marginale all'interno della compagine criminale di riferimento. Compagine di narcotrafficanti certamente di alto profilo".

Un importante interlocutore dei cartelli colombiani del narcotraffico dunque, che si nascondeva a due passi dalla sua casa di famiglia, alle porte della Capitale, armato di pistola ma che ha finito per il momento il sui business, dietro le sbarre.