Alex Sayanbull, derapate e "pinne" in strada per il nuovo video del trapper. Interviene la polizia

Ha chiamato a raccolta tramite i suoi social chiunque avesse una moto per essere protagonista del suo nuovo video. Alex Sayanbull, al secolo Alex Refice, è andato troppo oltre ed è dovuta intervenire la Polizia di Stato insieme agli operatori della Polizia Locale.

Alex Sayanbull e il video alla "Fast and Furious"

Il 29enne, che su Instagram è seguito da oltre 110mila persone ed è già noto alle forze dell'ordine, sabato pomeriggio 2 marzo ha chiesto ai suoi fan amanti delle due ruote di presentarsi in via dell'Accademia Peloritana, zona Tor Carbone. Una strada isolata, dritta e lunga, senza case né negozi: ideale per girare un video in pieno stile trapper, sguaiato e pericoloso. Si sono presentate oltre 40 persone, alcune a volto coperto, come lo stesso trapper romano.

L'intervento della Polizia

Derapate, sgommate, corse oltre i limiti e le immancabili "pinne" riprese dallo staff di Alex Sayanbull non sono però passate inosservate. Dopo un po', si è presentata sul posto la Polizia di Stato insieme ai vigili e alla Stradale. Identificate 43 persone, effettuati controlli su 16 moto e due autovetture, due sequestri amministrativi e una patente sospesa. Sono in corso ulteriori accertamenti sui partecipanti al raduno in stile "Fast and Furious" e sui mezzi utilizzati.

"Abbiamo vinto noi 1-0"

Refice, però, non si è fatto rovinare la festa. In una delle sue stories di Instagram dopo il fatto, ha rassicurato i followers: "Purtroppo la Polizia già sapeva che eravamo qui, c'era addirittura uno di loro in borghese tra i motociclisti. Ma il video c'è, abbiamo le riprese. Sempre 1-0 per noi".