Alessio scomparso da San Cleto, l’appello di mamma Virginia: “Torna a casa, altrimenti mi ammazzo”

Erano da poco trascorse le 15 di domenica quando Alessio Zangrilli è stato visto per l’ultima volta nel quartiere in cui vive con sua madre. Siamo a San Cleto, una borgata non lontana da San Basilio: da qui si sono perse le tracce del giovane, di lui non si hanno più notizie da quattro giorni. Abbiamo raggiunto mamma Virginia, che attraverso il nostro giornale, ha lanciato un appello rivolgendosi direttamente a suo figlio: “Torna a casa, altrimenti mi ammazzo”.

Alessio ha 35 anni, è alto un metro e 77 , ha i capelli rasati e gli occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava una tuta di colore scuro e una felpa altrettanto scura. “Lo hanno descritto vestito così gli abitanti che lo hanno visto domenica camminare a piedi in quartiere, io ero al lavoro – ha spiegato mamma Virginia Caggese – L’ho sentito al telefono alle 14 quel giorno, gli ho telefonato per sapere come stava e mi ha detto che era tutto ok e che aveva dormito nella notte appena trascorsa”. A seguito della pandemia, Alessio stava attraversando un periodo di stress: “Prendeva delle gocce per dormire, non trovava lavoro e questo lo faceva stare male” ha aggiunto sua madre. Non aveva macchina, né moto. Le sue bici sono a casa: “Si muove con i mezzi pubblici” ha spiegato Virginia raccontando anche della passione di suo figlio per il pugilato, frequentava una palestra di boxe a San Lorenzo. Ha un tatuaggio sul polpaccio sinistro e un tatuaggio sul braccio sinistro che stava rimuovendo.

Ha con se i documenti e il cellulare che però risulta spento da domenica. I familiari e gli amici lo stanno cercando anche sul litorale, dove potrebbe essere stato visto. “Ho solo lui, chiunque lo veda mi contatti, o me o i carabinieri. Aiutatemi a trovare mio figlio” è l’appello di mamma Virginia con la voce rotta dalle lacrime. Chiunque abbia informazioni utili può rivolgersi ai carabinieri.