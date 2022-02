L'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato è positivo al covid

L'assessore alla sanità del Lazio è positivo al Covid. Alessio D'Amato, che questa mattina sabato 5 febbraio aveva visitato l'open day dedicato alle vaccinazioni per le persone più fragili organizzati dagli istituti Regina Elena e San Gallicano, lo ha annunciato su Facebook.

“Purtroppo sono appena risultato positivo - le sue parole -. Mi sono subito isolato e continuo il lavoro in collegamento da remoto con i miei collaboratori e l’Unità di Crisi. Sto bene, non ho febbre solo un pò di mal di gola”.

Proprio in occasione dell'open day, D'Amato aveva annunciato un obiettivo importante prossimo al raggiungimento nella lotta al Covid: "Siamo quasi al 90% di vaccinati con terza dose - aveva detto - e il nostro modello dimostra come la Regione Lazio non lascia indietro nessuno".

Dopo una prima esperienza condotta presso la Sala Nervi in Vaticano per la vaccinazione delle persone più fragili (oltre 2.000), è stata promossa la campagna vaccinale in tutto il Lazio per le persone fragili e prive dei documenti di accesso al Servizio sanitario nazionale in un'ottica di salvaguardia di tutti i cittadini. Agli IFO, dal giugno 2021 al febbraio 2022, sono stati somministrati 2.232 vaccini consentendo il rilascio ad oltre 1.852 persone del green pass.