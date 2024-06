Alessia Sbal uccisa sul raccordo anulare, chiesti 7 anni e 2 mesi per il camionista

La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 7 anni e due mesi di reclusione per Flavio Focassati, il 49enne autotrasportatore che con il suo tir travolse e uccise Alessia Sbal sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il fatto avvenne il 4 dicembre del 2022 a poca distanza dallo svincolo per Casalotti. Nei confronti dell'imputato le accuse sono, tra le altre, di omicidio stradale e omissione di soccorso.

È quanto ha chiesto il pm Stefano Luciani al termine della sua requisitoria all'udienza che vede imputato il camionista di 49 anni, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. L'uomo inoltre risultò positivo alla cocaina.

Focassati e Sbal si erano fermati in una piazzola sul Gra per discutere dopo un lieve incidente che si era verificato fra i due poco prima, ma mentre la 43enne stava chiamando il numero unico di emergenza per segnalare la targa del tir, il camionista è ripartito investendo a morte la donna. ''Focassati aveva capito che Sbal era al telefono con il Nue, sapeva di avere assunto cocaina e che stavano arrivando i carabinieri - ha detto il pm Luciani - ed è scappato perché era drogato''.