Alessia Rosati scomparsa da 30 anni, la sensitiva: "E' sepolta al parco delle Valli"

Quasi 30 anni senza averne notizia. Due genitori che non si rassegnano al mistero della scomparsa della loro giovane figlia, sparita nel nulla il 23 luglio del 1994. Appena 21 anni, una vita davanti a sè, con la mamma e il papà che non vogliono rassegnarsi, pronti a battere qualsiasi pista. Anche a rivolgersi al sovrannaturale, a una sensitiva. Medium che ha fatto loro una rivelazione choccante: "Sento che vostra figlia è sepolta al parco delle Valli". A sparire nel nulla dalla sua abitazione di Conca d'Oro Alessia Rosati, con i genitori che dopo essersi rivolti alla medium hanno raccontato le loro speranze - e le loro paure - nel corso della trasmissione Chi l'ha visto? andata in onda lo scorso 5 di aprile.

Alessia Rosati sepolta al parco delle Valli

È Federica Sciarelli a spiegare i fatti: "Vi facciamo sentire due genitori che hanno avuto un contatto con una sensitiva. Questa sensitiva ha detto loro "guardate vostra figlia si trova in un parco, al parco delle Valli", che si trova a Roma, a 100 metri da dove abitano. È cosa fanno due genitori quando ascoltano una sensitiva che dice loro guardate vostra figlia è lì? La disperazione porta a credere a tutto, anche a questo".

Mamma e papà di Alessia Rosati che sono quindi stati intervistati da Francesco Paolo Del Re, che si occupa del caso per la trasmissione della Rai. "Si tratta di una scomparsa di 30 anni fa - aggiunge la Sciarelli -. E adesso questa sensitiva dice loro che la sente. Che vuole uscire alla luce da sotto, da dove sta".

I genitori di Alessia Rosati

"Ha detto che lei quando si avvicinava a quel posto sentiva come se Alessia la chiamasse, che volesse essere liberata. Voleva stare in pace. Siamo rimasti increduli, non mi è mai capitata una cosa del genere - le parole della madre della ragazza scomparsa ai microfoni di Chi l'ha visto?". Accanto a lei anche il marito che prosegue: "Certo il discorso che doveva essere da qualche parte lì sotto non è che tranquillizzava, non è che ti metteva di buon umore. Questa medium conosceva un'associazione cinofila per la ricerca dei cadaveri. Sono venuti i primi di marzo, tre conduttori con tre cani. Sono stati attirati da un cespuglio di gelsomino".

Papà di Alessia Rosati che prosegue: "Anche se incredulo, cominciavi a pensare allora c'è qualcosa. Perché i cani si fermavano sempre lì. A questo punto ci pensi. Abbiamo cercato di spostare un po' la terra, ed è affiorato sotto 10 centimetri, questo piccolo osso che adesso è a casa. Che dovrò portare ad analizzare. Lungo circa 10 centimetri, una parte di osso. Andiamo dalla genetista e vediamo se è di origine umana, e poi nel caso si farà il Dna".

Le ossa trovate al parco di Conca d'Oro

Un osso che però la mamma di Alessia spera non sia della figlia: "Speriamo che sia di pollo", le parole della donna. "Da una parte speravi di trovare qualcosa, dall'altra niente - aggiunge il papà di Alessia Rosati -. Un controsenso, ma è questo. Se è vero quello che si diceva Alessia sarebbe stata lì sotto".

"Siamo aggrappati agli ossicini - racconta ancora la mamma della ragazza di Conca d'Oro -. Tutte le strade sono chiuse, da qualunque parte vai non ti fa niente nessuno. Non può fare niente nessuno. Devi cercare un modo, o lo fai con la legge o senza legge. Però lo fai".

Alessia scomparsa da 30 anni

Poi è l'inviato di Chi l'ha visto? a chiederle: "Crede che non sia stato fatto abbastanza per Alessia?", con la madre che senza mezzi termini risponde: "Non è stato fatto quasi niente, dopo due giorni hanno chiuso l'inchiesta. Le ricerche. Quando mai le hanno fatte?".

"Nostro dovere farvi capire cosa succede alle famiglie, che per la disperazione le provano tutte - conclude Federisca Sciarelli dallo studio al termine del servizio -. Si affidano anche ai sensitivi. Sicuramente qualcuno sa qualcosa".

Alessia Rosati scomparsa da Roma

Come si legge sulla scheda delle persone scomparse visibile sul sito di Chi l'ha Visto? "Alessia Rosati, al tempo 21enne, studentessa universitaria, viveva a Roma con i genitori e il fratello più piccolo. Il 23 luglio 1994 è uscita per accompagnare un'amica che doveva sostenere gli esami di maturità. Alle 12:45 le due ragazze sono uscite da scuola e si sono avviate verso casa, dove Alessia non è mai arrivata. Tre giorni dopo l'amica ha ricevuto una lettera scritta con la calligrafia di Alessia Rosati, in lei confidava di avere incontrato una vecchia amicizia e di voler viaggiare per l'Europa in compagnia di questa persona. Poi, più nulla".