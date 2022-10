Alessia Piperno, la ragazza romana arrestata in Iran. L'appello sui social

Alessia Piperno, una ragazza di Roma di 30 anni, è stata arrestata in Iran. Dopo quattro giorni di totale silenzio, la telefonata della giovane ha dato la notizia alla sua famiglia. Era in lacrime, come ha raccontato li padre in un post su Facebook. Finita in cella per motivi ancora tutti da chiarire: "Mi hanno arrestato - ha detto ai suoi genitori - sono in un carcere di Teheran. Vi prego aiutatemi".

L'ambasciata d'Italia a Teheran si è subito attivata presso le autorità iraniane per verificare la notizia dell'arresto denunciata dal padre, spiegano all'Adnkronos fonti della Farnesina spiegando che si stanno verificando le notizie dei "nostri connazionali coinvolti nelle proteste in corso nel Paese".

L'appello del padre di Alessia Piperno

"Erano 4 giorni che non avevamo sue notizie, dal giorno del suo 30 compleanno, il 28 settembre. - il disperato appello, lanciato su Facebook, dal padre di Alessia - Anche il suo ultimo accesso al cellulare riporta quella data. Stamattina arriva una chiamata. Era lei che piangendo ci avvisava che era in prigione. A Teheran. Arrestata dalla polizia insieme a dei suoi amici mentre si accingeva a festeggiare il suo compleanno. Sono state solo poche parole ma disperate.Chiedeva aiuto".

Il post del padre è stato rimosso dall'account dell'uomo, dopo essere stato più volte condiviso sul social. Il tam tam, ormai forte, ha però colpito molti. Nel post il padre racconta che la figlia "è una viaggiatrice solitaria, gira il mondo per conoscere usi e costumi dei popoli: si è sempre adeguata e rispettato le tradizioni e, in certi casi, gli obblighi, di ogni paese che ha visitato".

"Noi genitori, e il fratello David, non riusciamo a stare con le mani in mano. Non si può stare fermi quando un figlio ti dice 'vi prego, aiutatemi'. Voglio che si sappia e che questa notizia raggiunga più persone possibili, magari arrivare a quella giusta che può aiutarci. Grazie", conclude l'uomo.

La passione per i viaggi di Alessia Piperno

Alessia sarebbe stata arrestata lo scorso mercoledì, nel giorno del suo compleanno. La ragazza era in compagnia di due ragazzi e una ragazza. Dalle 12 però il telefono di Alessia non avrebbe dato più alcun segnale. Poi la notizia dell'arresto a Teheran.

Alessia Piperno è una ragazza che ama viaggiare. Non è la prima volta che affronta la sua vita da "nomade digitale", come lei stessa racconta, e spesso è lontano da casa. Su Instagram sono decine le sue foto che raccontano le sue avventure da "viaggiatrice solitaria". A Roma aveva studiato al liceo scientifico, il quarto anno lo aveva frequentato negli Usa. Era in Iran da due mesi e aspettava di rientrare in Pakistan. Prima anche l'Australia e poi Panama, in Nicaragua e Islanda.