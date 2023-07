Morta Alessia Corrente, la sedicenne promessa della Lazio Nuoto Paralimpica

La Lazio Nuoto piange Alessia Corrente giovane atleta promessa della divisione paralimpica scomparsa, martedì 25 luglio, all’età di sedici anni dopo una lunga malattia.

Alessia era una ragazza originaria di Marino ed una stella del settore giovanili della Lazio Nuoto paralampica. Chi le è stato vicino la ricorda come una ragazza altruista, sempre pronta a dare una mano e a sostenere gli amici e i parenti, col cuore dolce e buono.

Stretti nel dolore di mamma Rita e papà Giampaolo tutta la comunità di Marino a partire dal sindaco Stefano Cecchi che ricorda: “Una campionessa in acqua e nella vita, che ha lottato fino all'ultimo contro quel male che l'ha portata via all'affetto dei suoi cari. Marino perde una ragazza di soli 16 anni, esempio di tenacia e forza di volontà".

L’Istituto Superiore Amari-Mercuri, scuola frequentata dalla sedicenne. Il liceo artistico ricorda Alessia così: "È un giorno di estate freddo e senza sole quello in cui salutiamo per sempre una nostra allieva. Non è il saluto allegro che riserviamo agli studenti che vediamo entrare bambini e lasciarci adulti. È un arrivederci di dolore e di ingiustizia, per cui, anche chi è abituato a spiegare come noi, non trova ragioni".

"Ciao Alessia, grazie per ogni sorriso che ci hai regalato, per la voglia di imparare che hai avuto fino alla fine, per tutto ciò che ci hai saputo insegnare con il tuo cammino tra di noi, per tutte le volte che ci hai chiesto "Come stai?" Con il tuo straordinario altruismo, che forse questa terra non meritava - proseguono ancora dal liceo artistico -. Ci piace immaginarti finalmente libera, volare sopra il dolore del mondo, vedere e capire tutto ciò che noi non riusciamo, nella nostra umana finitezza. Una farfalla variopinta con tutti i colori straordinari del tuo cuore buono e dolce, accanto a cui abbiamo avuto la fortuna di stare per troppo poco".

Salvatore Montesano, dirigente scolastico, ha pubblicato una lettera sul sito del Liceo salutando anche lui Alessia: “La nostra comunità è stata oggi duramente colpita. Il cuore della piccola Alessia Corrente, nostra studentessa del Liceo Artistico, ha cessato di battere. Piccola cara, non dimenticheremo la tua grande voglia di vivere e lottare e anche la serenità con cui hai affrontato una prova terribile. Non abbiamo avuto il tempo di mostrarti quanto ti abbiamo voluto bene. Siamo vicini ai tuoi cari e al loro inconsolabile dolore. Ma sappi che nei nostri cuori ci sarà un posto solo per te. Ciao piccola, cara Alessia“.

I funerali di Alessia alla Chiesa di San Barnaba a Marino.