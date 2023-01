Lutto nel mondo della musica: morto a 27 anni il musicista Alessandro Speranza

Lutto nel mondo della musica romana. È morto a soli 27 anni Alessandro Speranza, musicista, compositore per cinema e cortometraggi e membro del gruppo folk McFly’s Got Time, con voce e chitarra.

Speranza si è spento il 28 dicembre dopo una lunga lotta contro la malattia. Ex studente del liceo scientifico Avogadro, aveva studiato al Conservatorio di Santa Cecilia. Con Michele Proietti, Alessandro Rizzo ed Emanuele Fragolini nel 2015 aveva fondato i McFly’s Got Time, che nel 2016 avevano pubblicato l’Ep d’esordio ‘Elsewhere’, curato dal sound engineering Nicola d'Amati di OfficineZero. Proprio d’Amati ha voluto ricordare l’amico scomparso su Facebook.

“Ho perso la persona più simile per me a un fratello nella vita - ha scritto d'Amati - Alessandro è stato un enorme musicista, prima come cantautore pop, poi come compositore, prevalentemente di colonne sonore e sarebbe bello se tutti ascoltaste quello che trovate sulla sua pagina artista e che troverete anche in futuro perché Ale, che mentre la malattia gli complicava la vita in tutti i modi aveva trovato tempo di vincere, tra gli altri, un premio a Cannes, ha lasciato ancora delle cose bellissime da tirare fuori”.

Il riferimento è a ‘Il barbiere complottista’, corto che ha vinto nella sezione La Cinef al Festival di Cannes nel 2022. Speranza ha anche vinto il premio per la migliore colonna sonora all’Io non ti conosco festival per le musiche composte per il film “Notte romana”. Enorme il dolore espresso dagli amici e da chi ha avuto modo di conoscere e lavorare con Speranza, moltissime le persone che hanno ricordato il talento, la gentilezza e la sensibilità che lo hanno sempre contraddistinto.