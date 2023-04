Turista romano ucciso in un attentato a Tel Aviv

Un turista romano di 35 anni, Alessandro Parini di professione avvocato, è rimasto ucciso a Tel Aviv, Israele, in un attentato. I fatti poco prima delle 20 con un'auto che ha travolto sette persone sul lungomare. La polizia ha ucciso il terrorista, schizzato fuori dall'auto il, secondo quanto ricostruito, ha esploso anche diversi colpi di pistola.

A pochi metri, agonizzanti, i sette feriti tutti stranieri. La notizia si è diffusa immediatamente, preceduta dalla corsa disperata in ospedale dell'ambulanza. Corsa inutile, perché il ferito più grave muore. "E' italiano", annunciano i media locali, supportati a stretto giro dalla Farnesina. E' il ministro degli esteri Antonio Tajani a confermare in un tweet: "Le autorità israeliane confermano la morte del cittadino italiano Alessandro Parini e riportano il possibile ferimento di altri connazionali nel vile attentato a Tel Aviv".



Sempre Tajani, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Adnkronos, ha spiegato che Parini "era partito questa mattina per Tel Aviv ed era appena arrivato. Era lì per turismo con un gruppo di amici". La zona dove è avvenuta l'attentato è molto frequentata da turisti, affluiti in gran numero durante le festività pasquali.

Tra i feriti i sarebbe anche un altro italiano e tre inglesi. L'attentatore era un arabo israeliano senza precedenti penali. La Jihad islamica ha rivendicato l'attacco in un comunicato: una "risposta naturale e legittima ai crimini dell'occupazione contro il popolo palestinese".

Il cordoglio di Giorgia Meloni

Commento anche dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni che "esprime profondo cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell'attentato terroristico avvenuto in serata a Tel Aviv".