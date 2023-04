Attentato Tel Aviv, rientra in Italia la salma di Alessandro Parini. Disposta l'autopsia

È il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad accogliere oggi 11 aprile a Ciampino la salma di Alessandro Parini, l'avvocato romano morto venerdì nell'attentato di Tel Aviv. Il feretro è riportato in Italia con un volo di Stato. Presente anche Antonio Tajani, vicepresidente del consiglio e ministro degli Esteri e Alon Bar, l'ambasciaotre israeliano in Italia e San Marino. Come si legge sulla pagina twitter di Israeliani in Italia, prima di partire alla volta di Ciampino, all'aeroporto Ben Gurion in Israale c'è stata una cerimonia di commiato per il giovane avvocato romano.

Disposta l'autopsia

Sul fronte delle investigazioni, sulla salma di Alessandro Parini sarà eseguita l'autopsia. Il conferimento dell’incarico è fissato per mercoledì mattina al policlinico Gemelli, dove poi sarà effettuato l’esame autoptico: lo scopo è chiarire le cause della morte e in particolare accertare se Parini sia morto per le ferite a causa dell’impatto con l’auto alla cui guida c’era un arabo-israeliano poi ucciso dalla polizia, ed escludere l’eventuale presenza sul corpo di segni di arma da fuoco.

Alessandro Parini morto a Tel Aviv

Alessandro Parini era arrivato a Tel Aviv da poche ore per una breve vacanza quando è stato travolto dall'auto lanciata dall'arabo-israeliano Yousef Abu Jaber sulla folla. Un gesto deliberato, un attacco terroristico. "Abu Jabe ha intenzionalmente accelerato e ha colpito un gruppo di persone. Ha poi continuato ad accelerare e ha colpito ancora un altro gruppo", la ricostruzione della polizia israeliana. Uno degli amici di Parini è rimasto ferito ed è stato operato a una gamba. Gli altri italiani che erano con loro sono già stati rimpatriati nei giorni scorsi.

Le indagini del gruppo antiterrorismo

Oltre alle autorità di Israele, anche la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine: i pm del gruppo antiterrorismo della Capitale, coordinati dall'aggiunto Michele Prestipino, hanno ricevuto una prima informativa da Ros e Digos. Si procede per omicidio, attentato con finalità di terrorismo e lesioni. Nell’inchiesta aperta dalla procura di Roma e affidata alla pm Gianfederica Dito, con il coordinamento del procuratore aggiunto Michele Prestipino, si procede per i reati di attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni.

Meloni sente Netanyahu

In relazione alla morte del giovane avvocato romano, il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto una telefonata dal primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, "il quale ha voluto esprimere le proprie condoglianze per la morte di Alessandro Parini nell’attentato di venerdì scorso a Tel Aviv". Meloni "ha ringraziato per l'assistenza fornita dal Governo israeliano e per la solidarietà espressa da molti cittadini di Israele nella drammatica circostanza".

Parini morto per terrorismo

"Quando c'è un'indagine, e succede anche in Italia, si devono esaminare tutte le strade possibili, ma in base agli elementi a disposizione e alle testimonianze delle persone che erano con Alessandro Parini, è chiaro che sia stato ucciso in un attacco terroristico. E' terribile che, con questi gesti, si pensi di promuovere gli interessi di un'altra parte". Ha dichiarato Alon Bar, ambasciatore di Israele in Italia e San Marino, ai microfoni di Sky Tg24.

Il diplomatico, a poche ore dal rientro della salma in Italia del 35enne romano morto venerdì scorso a Tel Aviv, ha aggiunto: "Sarò in aeroporto con la famiglia di Alessandro ad accogliere il feretro. So che il premier Netanyahu ha parlato con il primo ministro Meloni, esprimendo condoglianze e solidarietà. Anche in Israele ci sono state molte manifestazioni di giovani israeliani per Alessandro. Sicuramente dobbiamo mostrare il nostro rispetto, accompagnando la famiglia in questa situazione terribile". Quanto agli scontri alla Spianata delle Mosche dei giorni scorsi durante le celebrazioni della festa musulmana del Ramadan, Bar ha dichiarato: "Ciò che abbiamo visto è un tentativo intenzionale di promuovere violenza e provocazione. Durante le preghiere alla moschea di Gerusalemme si è cercato di lanciare petardi e sassi, in un luogo sacro. È stata attaccata la polizia. Queste stesse persone promuovono discorsi d'odio, come il gruppo Jihad islamica, che esorta la gente e lancia missili da Gaza e dal Libano. In questo caso ci sono riusciti, Alessandro Parini è stato vittima di tutto questo. Non ho parole per dirvi quanto siamo rattristati".



