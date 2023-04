Roma in lutto per l'ultimo saluto ad Alessandro Parini, l'avvocato ucciso in Israele

Una piccola camera ardente prima, poi una grande folla dentro e fuori alla chiesa Santi Pietro e Paolo all'Eur. Roma è in lutto. In tanti hanno voluto dare l'ultimo saluto ad Alessandro Parini, l'avvocato di 35 anni ucciso in un attentato a Tel Aviv. Un dolore composto quello dei genitori e del fratello, i primi ad accogliere le persone che hanno detto addio ad Alessandro.

A officiare la cerimonia, insieme a padre Nicola, padre Massimo Nevola, direttore della Pastorale Scolastica dell'Istituto Massimo, dove il giovane avvocato ha frequentato le superiori. Alla cerimonia sono presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e in rappresentanza della Regione Lazio l'assessora al Personale Luisa Regimenti.

"Alessandro era un puro di cuore. Tra le tanti voci che si sono levate dagli amici, c'è questa: puro di cuore", ha detto padre Massimo Nevola, durante la funzione.

'' Alessandro era un avvocato di successo, serio fin dagli anni della scuola, il primo tra i primi, avuti al Massimo non soltanto in quella annata - ha continuato padre Nicola Scarratino - Ma non era un bacchettone, sapeva gioire, non amava il calcio ma il suo fratellino amatissimo ha saputo trascinarlo anche allo stadio".