La storia di Alessandro Olivetti, il poliziotto che ha salvato la vita alla sua ex prof. Il racconto

Alessandro Olivetti è un poliziotto di 29 anni in servizio al commissariato Esposizione. Nove anni fa è uscito dall'Istituto Alberti, lì c'era una professoressa che gli ha insegnato diritto per tutti gli anni delle superiori. Una docente che gli è rimasta in mente. Giovedì sei giugno i loro destini si sono di nuovo incrociati.

Siamo nel quartiere Eur quando, alle 13:15, è giunta una segnalazione dalla sala operativa fatta da un medico che denunciava la situazione di una donna che minacciava un gesto estremo. Sul posto sono stati inviati Alessandro e il suo collega che avevano però come riferimento il cognome del marito della professoressa. "Una volta davanti al citofono, osservando i cognomi, ne ho notato uno che mi suonava familiare". Una volta dentro, è partita la corsa.

La donna si trovava all'ottavo piano. Mentre saliva le scale, l'agente ha sentito la voce. Quella familiare della sua ex professoressa. "Ho fatto un'ulteriore verifica e ho collegato", ha detto. La porta di casa era chiusa a chiave e la donna, però, non aveva intenzione di aprire.

"Professoressa sono Alessandro! Si ricorda di me? - le ha detto - Sono stato suo allievo per tanti anni". Lei però non apre. A un certo punto arriva la svolta. L'ex insegnante apre l'occhiello della porta e riconosce Alessandro Olivetti, lui allora coglie l'attimo nonostante le intenzioni della donna.

A quel punto, però, la situazione resta in stallo e Olivetti prende tempo, instaurando una "sorta di trattativa", dice. Per circa venti minuti, ha parlato con lei da dietro la porta, ricordando i vecchi tempi, invitandola a guardarlo attraverso lo spioncino e chiedendole consigli. "Per intrattenerla, ricordandomi che è avvocata, ho anche inventato di avere bisogno di un difensore. Una informazione inventata, ma mi serviva un gancio. Così lei mi ha fatto tante domande e mi ha consigliato. Poi per fortuna i vigili del fuoco sono entrati dalla finestra e l'hanno bloccata proprio mentre diceva che non aveva altro da dirmi".

Il tempo prezioso preso da Olivetti ha infatti permesso agli agenti e ai vigili del fuoco di intervenire e salvarla, finalmente. "Appena mi ha visto è scoppiata a piangere. Rivedrò la professoressa. Non mi sarei mai perdonato se le fosse accaduto qualcosa".