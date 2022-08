Alessandro Moretti, il professore della Sapienza morto durante un'escursione in montagna

Mondo accademico in lutto per la morte di Alessandro Moretti, 54enne romano deceduto il giorno di Ferragosto mentre era impegnato in una escursione sul Gran Paradiso. in Valle d'Aosta. La vittima era professore associato di Geografia Economico-Politica presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza (Memotef) dell’università La Sapienza di Roma.

Appresa la notizia sono stati molti i messaggi di cordoglio per la perdita del docente. "Apprendiamo con profonda tristezza della morte di Alessandro Moretti, venuto a mancare nel corso di un’escursione in Val d’Aosta, sul Massiccio del Gran Paradiso - scrive l'Associazione dei geografi italiani -. 54 anni, professore associato di Geografia Economico-Politica presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza dell’Università La Sapienza di Roma, Alessandro Moretti ha dedicato gran parte della propria attività di ricerca allo studio del turismo, con particolare attenzione al turismo montano e al turismo sportivo. Le geografe e i geografi si stringono attorno ai familiari di Alessandro, ricordandone l’impegno nonché la passione che lo guidava, anche al di fuori dell’accademia, nei luoghi che più gli erano cari".

Cordoglio per la morte del professore è stato espresso anche sulla pagina facebook del corso di studi Gestione e valorizzazione del territorio della Sapienza: "Sentito cordoglio per la scomparsa del professor Alessandro Moretti. Nella serata del 15 agosto, il prof. Filippo Celata ci ha informato della tragica scomparsa del Collega prof. Alessandro Moretti per un grave incidente in montagna. Alessandro Moretti era in servizio presso il Dipartimento Memotef del nostro Ateneo, docente di Geografia economica anche presso la nostra triennale in Scienze Geografiche per l'Ambiente e la Salute. Ai famigliari, alle persone care e alle colleghe e ai colleghi a Lui più vicini, vanno le più sentite e sincere condoglianze da parte delle/degli studenti e di tutto il personale docente e amministrativo del nostro CdS Cdl Magistrale Geografia Sapienza in Gestione e Valorizzazione del Territorio".

La tragedia in cui ha perso la vita Alessandro Moretti è avvenuta sul massiccio del Gran Paradiso il giorno di Ferragosto. Il 54enne è caduto sulla Punta Rossa della Grivola, probabilmente a causa di una scivolata, ed è precipitato sul costone della montagna. Il corpo di Alessandro Moretti è stato poi recuperato a 3.300 metri di quota.

L'allarme era stato dato domenica sera poco prima delle 23:30 dai parenti che non lo avevano visto rientrare. Le prime operazioni di soccorso - condotte dal soccorso alpino valdostano - avevano dato esito negativo. Lunedì mattina all'alba il sorvolo in elicottero ha permesso di individuare e recuperare il corpo. Le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia sono state affidate alla guardia di finanza di Entreves.