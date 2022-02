Alessandrino, clonatore seriale fermato con 158 carte di credito

È stato sorpreso in via dell'Alloro, a Centocelle, con 166 carte di credito, 44 probabilmente già clonate e 114 in bianco, pronte alla futura clonazione, e con uno skimmer.

Il giovane, 26 anni, romano, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma dopo essere stato fermato ieri in zona Centocelle per un controllo. Il materiale è stato sequestrato e sono in corso le indagini per capire se la carte fossero già state utilizzate per eseguire acquisti o effettuare prelievi. Il 26enne è stato denunciato per indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito.