Alessandra Schilirò è stata sospesa: la vice questore di Roma si è esposta contro il Green Pass

Alessandra Schilirò, vice questore aggiunta di Roma della Criminalpol contro il Green Pass, è stata sospesa dal servizio. La vicequestore era stata nominata dirigente del neonato sindacato Cosap dopo le polemiche seguite per le dichiarazioni espresse dalla poliziotta sul palco della manifestazione "Contro il green pass, per la Libertà e il futuro", organizzata da Ancora Italia, Movimento 3V, No paura day, Primum non nocere, Fisi e Fronte del dissenso del 26 settembre scorso.

"Qualcuno non vedeva l'ora di dare la notizia. Sarò sospesa da domani 12 ottobre, non da oggi. Da oggi ho revocato la mia iscrizione al sindacato COSAP e, a giorni, conoscerete tutte le motivazioni", ha commentato sui suoi canali social.

Dopo gli scontri che hanno caratterizzato la manifestazione di sabato a Roma, con l'assalto alla sede della Cgil, Schilirò si era espressa sui social: "Come cittadina e come sindacalista, chiedo l'immediata punizione dei poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione", ha scritto oggi, definendo la violenza "inammissibile da qualsiasi parte provenga. All'inizio, per buona fede, sono stata ingannata, ma poi ho visto alcuni filmati dove si evince un riprovevole comportamento di alcuni poliziotti - ha sottolineato - È buffo come io sia perseguita e quasi arsa sul rogo per aver manifestato pubblicamente e libera dal servizio il mio pensiero, invece, passa sotto silenzio chi picchia un cittadino. Come mai nessun giornale o televisione mainstream ha trasmesso quelle scene? Viva la libertà!".

"Ripeto per l'ennesima e ultima volta che io avevo consigliato la manifestazione del 25 settembre, proprio perché avevo saputo che a quella del 9 avrebbero aderito anche soggetti con cui niente ho in comune! Avevo raccomandato a tutti gli amici e colleghi di allontanarsi al primo segnale di provocazione e di stare molto in guardia, perché era probabile la presenza di gruppi, che nulla avevano a che vedere con lo spirito pacifico che animava la manifestazione", ha aggiunto, spiegando i motivi per cui non ha partecipato alla manifestazione di sabato scorso a Roma.