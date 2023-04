Alessandra Battista scomparsa dall'ospedale, appello della madre per ritrovare la ragazza

Si è allontanata dall'ospedale ed è sparita. A far perdere le proprie tracce Alessandra Battista, ragazza romana di 23 anni. Ore d'ansia per la madre, Barbara Battista, che dopo aver denunciato la scomparsa della figlia in polizia ha lanciato un appello per aiutarla a ritrovare la giovane.

"Alessandra si è allontanata dal policlinico Tor Vergata la notte di venerdì (7 aprile ndr) - l'appello della mamma -. Io l'ho scoperto solamente il giorno successivo e da allora non ho più sue notizie. Ha il telefono staccato". Residente con la mamma nella zona di Torre Spaccata, Alessandra Battista è solita frequentare la zona del Quarticciolo, Prenestino e Villa Gordiani.

Alta 1.58, capelli castani lunghi, occhi neri, al momento della scomparsa indossava un giaccone parka bordeaux, pantaloni del pigiama dello stesso colore, scarpe da ginnastica blue e una borsa nera. Segni particolari un incisivo superiore scheggiato. Lanciato un appello anche dal comitato scientifico scomparsi. Chiunque abbia notizie di Alessandra Battista può chiamare il 112, il VI distretto Casilino di polizia al numero 06.2325911, oppure il comitato scientifico scomparsi al numero 388.1894493.