Aleksander Mateusz Chomiak: il profilo dell'accoltellatore di Termini

Il gesto di un "folle" e non quello di un criminale. Il profilo di Aleksander Mateusz Chomiak, identificato come il responsabile dell'accoltellamento di Abigail Dresner la sera del 31 dicembre alla stazione Termini di Roma e bloccato martedì i a Milano, rientra più in quello di una personalità al limite.

Si era ipotizzata anche un'ipotesi razziale, visti i simboli ebraici sullo zainetto della ragazza, ma al momento la polizia gli contesta il tentato omicidio senza l'aggravante dell'odio razziale. Ma qual è la storia di Aleksander Mateusz Chomiak?

La fuga dalla Polonia

Prima Venezia, Torino e Livigno. Poi Roma. Il ragazzo viveva di espedienti. Spesso vestendosi in modo uguale, di nero. Con il suo ormai immancabile capello a visiera, lo stesso che indossava quando ha accoltellato la sua vittima in stazione e quando è stato riconosciuto e fermato. Polacco, 25 anni da compiere, la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa.

Residente a Grudziadz, castano, occhi azzurri e alto un metro e ottanta per settanta chili, era fuggito dalla Polonia. Scappava perché ricercato per furto. L'unico precedente nei suoi confronti. Da almeno otto mesi dalla Polonia si era spostato in Italia. A Termini era stato visto diverse volte. Chiedeva spesso sigarette e qualche volta soldi.

Il suo nome era stato diffuso dal profilo Facebook 'Zaginieni/vermisst' che si occupa di cercare persone scomparse, il 14 dicembre. Nel post - poi rimosso - si affermava che Chamiak dormiva nei treni, stazionando davanti ai fast food per racimolare spiccioli. "Desideriamo augurare la rapida guarigione alla ragazza aggredita. Siamo in contatto con famigliari di Aleksander", hanno scritto i gestori della pagina.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, era stato ricoverato anche in un ospedale a Roma dopo essere "crollato per strada, ma il giorno successivo sarebbe stato portato in un centro per senzatetto". La famiglia non aveva più sue notizie dal 23 ottobre scorso.

Il video e il gesto da "folle"

Dopo il primo video poco utile a riconoscerlo pubblicato dopo l'accoltellamento, il ragazzo è stato identificato grazie a un altro video che mostra più chiaramente il suo volto. Da lì le ricerche e la cattura a Milano.

Nelle immagini si vede l'aggressione, veloce, poi la fuga. Ma perché ha agito così? Da cosa era mosso? Forse la sua personalità al limite ha inciso. Il movente al momento resta ignoto.

L'aggressione violenta, secondo il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, sarebbe "l'opera di un folle e non un atto predatorio, un tentativo di rapina o di aggressione sessuale. È stato un gesto che si è consumato in sette secondi. Probabilmente un raptus di una persona con un disturbo psichico. Spero che il responsabile venga assicurato alla giustizia", ha affermato a Sky TG24.