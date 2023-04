Aldo Abbrugiati, niente patteggiamento per l'uomo accusato di omicidio stradale

Niente patteggiamento per l’uomo di 43 anni accusato di omicidio stradale aggravato per la morte di Aldo Abbrugiati, morto a 20 anni sul Gra, lo scorso 1 ottobre. Il giudice per l’udienza preliminare ha rigettato la richiesta presentata dall’avvocato del 43enne, fissando la prima udienza del processo al 26 aprile prossimo.

L'udienza e il sit-in a piazzale Clodio

Mercoledì mattina, in concomitanza con l’udienza, davanti a piazzale Clodio è stato organizzato un sit-in proprio in memoria di Aldo. Presenti anche Nadia e Pietro, i genitori del ragazzo, che hanno rinnovato il loro appello affinché si celebri il processo e venga fatta giustizia.

“Nessuna condanna potrà restituirci Aldo, ma una giusta pena potrà fungere da monito, affinché altri giovani non muoiano invano e non rimangano morti impunite - hanno detto Nadia e Pietro - La vita di Aldo non è stata vana, mostriamo che gli amici che ha avuto, le relazione che ha creato i legami sono reali ed esistono ancora. Chiediamo la certezza della pena per omicidio stradale”.

La morte di Aldo Abbrugiati

Aldo Abbrugiati, come detto, è morto il primo ottobre del 2022 sul raccordo. Era al volante della sua Fiat Punto quando, nella carreggiata interna tra le uscite Pontina e Magliana, è stato tamponato da una Bmw guidata da un 43enne. Un urto violentissimo, che non ha lasciato scampo al ragazzo. L’uomo era stato subito sottoposto ad alcol test, è risultato positivo ed è stato accusato di omicidio stradale aggravato.

Alla notizia della richiesta di patteggiamento - che se accettata avrebbe comportato una pena di 4 anni di reclusione - i genitori di Aldo erano insorti: "Questa notizia ci sconvolge, ma come è possibile - è stato lo sfogo - per noi quella persona, quella notte, era come se corresse con una pistola in mano. Sono anni che muoiono ragazzi e ragazze sulle strade come nostro figlio, perché ancora si può patteggiare? O chiedere il rito abbreviato?".