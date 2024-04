Concerto del primo maggio ed Europa League, scattano stretta anti alcol e piano sicurezza

Alcol da asporto vietato, controlli con i metal detector, cani antidroga e zona di pre filtraggio. Tra domani e il 2 maggio, Roma è chiamata a un doppio appello: prima il maxi evento del Concertone del primo maggio (qui la guida per i trasporti), poi giovedì il big match di Europa League tra la Roma di Daniele De Rossi e il Bayer Leverkusen.

In città è previsto il pienone e l'allerta sarà massima. Nonostante il meteo domani al Circo Massimo si prevede il grande pubblico con almeno 50 o addirittura 60mila persone, così come all'Olimpico con lo stadio sold out e l'arrivo di cinquemila tifosi tedeschi che già domani saranno in città. Ecco perché prefettura e questura di Roma hanno messo a punto un doppio piano anti alcol e di sicurezza.

Oggi, nell'ultimo tavolo tecnico, si definirà il tutto. La tifoseria tedesca non desta particolare allarme, ma lo scorso anno quando arrivarono a Roma, i tifosi del Leverkusen alcuni ultrà presero a sassate un autobus dell'Atac che li stava accompagnando da Villa Borghese allo stadio.

Ordinanza anti alcol

Nel frattempo la Prefettura ha emesso un'ordinanza che vieta la vendita per somministrazione e per asporto di bevande e alimenti in contenitori in vetro.

Il perimetro del divieto è molto ampio. Non solamente l'area intorno al Circo Massimo, ma anche molte strade e piazze del centro da piazza della Repubblica a via Nazionale, da via del Plebiscito a largo Corrado Ricci. Il divieto scatterà domani alle 7 e fino alle due del due maggio intorno al Circo Massimo e dalle 13 di domani fino alle due del tre maggio per il centro storico. Sarà invece consentito il consumo all'interno degli esercizi commerciali di ristorazione. Come accade in queste circostanze, inoltre, saranno recintate a scopo precauzionale le fontane monumentali del Centro, per evitare i bagni nelle fontane di Roma.

Varchi di accesso

Nella giornata di oggi saranno ufficializzati anche i cinque varchi d'accesso alla zona del concerto del primo maggio. In ognuno di questi ci sarà personale con metal detector e agenti e militari in borghese. Attivati anche i presidi sanitari. Si inizierà alle 13:15 con l'anteprima condotta da BigMama per entrare poi nel vivo dell'evento a partire dalle ore 15:15. Le bonifiche dell'area, invece, scatteranno di questa sera. La Questura ha richiesto che dalle 21 sia chiusa la fermata Circo Massimo della Metro B.