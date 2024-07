Alcol test sull'Aurelia, automobilista con il tasso 4 volte sopra il limite

Alcol test positivo per diversi automobilisti fermati dai carabinieri durante i controlli anti movida nell'ultimo week end. I militari hanno identificato circa duecento persone e controllato una cinquantina di veicoli.

In particolare, notevoli sono stati gli sforzi profusi per fronteggiare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. I carabinieri di Civitavecchia hanno svolto posti di blocco in particolare in via Aurelia Sud, all'esito del quale sono stati intercettati 4 automobilisti con tasso alcolemico ben al di là del consentito, uno di questi quasi del quadruplo.

Per 3 di loro è scattata la denuncia alla procura di Civitavecchia mentre per il quarto una sanzione amministrativa, oltre al ritiro, per tutti, della patente di guida. Sorpreso alla guida anche un uomo con patente revocata, recidivo nel biennio e pertanto è stato anche denunciato a piede libero.