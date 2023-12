Vendeva alcol ai minori, chiuso per 15 giorni noto locale di Trastevere

Somministrava alcol anche agli avventori minorenni e così è stato chiuso per 15 giorni. Guai per un noto locale di piazza San Cosimato, nel cuore della movida notturna di Trastevere.

Il provvedimento ha colpito una famosa e frequentatissima attività di Trastevere, in piazza San Cosimato, specializzata in prodotti di gastronomia e somministrazione di cocktail. Nel mese di novembre, da quanto si apprende, più volte gli agenti della Polizia amministrativa hanno accertato violazioni in merito alla vendita di bevande alcoliche ai minori.

Così sabato 2 dicembre, in seguito a un'istruttoria amministrativa, gli agenti del commissariato di zona hanno notificato la chiusura per 15 giorni. Inoltre, sono state elevate sanzioni anche per l'assenza delle tabelle alcolemiche e di alcol test gratuiti a disposizione della clientela.