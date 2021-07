Troppo tardi per comprare alcol da un minimarket e loro lo rubano

I tre, tra i 27 e i 36 anni, sono finiti denunciati per rapina in concorso

Ore 23.30, rione Monti. Un minimarket è ancora aperto e nel rispetto dell'ordinanza anti alcol della sindaca Virginia Raggi, non vende alcol. In tre entrano nel locale e chiedono da bere. Lo fanno ripetutamente e più volte viene loro detto che "no, non si può". All'ennesimo rifiuto i tre, di nazionalità senegalese, esplodono. Prima spintonano il commerciante del Bangladesh, poi arraffano alcolici in bottiglie e in lattina. Quindi la fuga.

Solo una volta allontanati il commerciante, titolare di un minimarket di via dei Capocci, riesce a chiamare i carabinieri. Giunti sul posto, il bengalese descrive ai militari i tre malviventi. Immediata la nota di ricerca dei carabinieri della compagnia Roma Centro.

Passano pochi minuti e i tre vengono intercettati da una pattuglia della stazione di Casal Bertone. Corrispondono alla descrizione e vengono perquisiti. Addosso avevano ancora l'alcol poco prima trafugato. Arrivano i rinforzi e i tre vengono identificati. Tutti noti alle forze dell'ordine, finiscono denunciati per rapina in concorso. A causare il mancato arresto la mancanza di flagranza di reato.

Nessuna conseguenza fisica grave per il commerciante che è riuscito a recuperare la merce derubatagli.