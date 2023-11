Ciaran a Roma e provincia, 200 interventi per alberi caduti

Più di 200 interventi per alberi caduti a Roma e provincia. Sono i primi effetti della tempesta Ciaran che si è abbattuta sul Lazio nelle ultime ore, una perturbazione con vento forte che - come da allerta meteo regionale - attraverserà il territorio per le prossime 24 ore, prima di una piccola tregua con una nuova perturbazione che sabato sera colpirà la Capitale.

Tra oggi e ieri i vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia locale hanno fatto almeno 80 interventi solo nel quadrante est della Capitale. "Forti raffiche di vento hanno creato numerosi disagi", hanno spiegato da via Genova. La natura degli interventi è per lo più legata ad alberi abbattuti dal vento, rami, cartelloni pubblicitari e pali pericolanti.

A Ostia, secondo quanto apprende RomaToday, in particolare diverse alberature sono cadute in via di villa Plinio. In via Pier Silverio Leicht, a Torraccia, al lavoro la protezione civile così come in via delle Due Torri, vicino via Gagliano del Capo, nella zona di Villaggio Breda. Interventi anche sulla via Prenestina.

La provincia di Roma

In provincia i comuni più colpiti sono quelli di Montelibretti, Tivoli, Palestrina, Subiaco e la zona dei Castelli Romani con Frascati in testa. Sul litorale laziale, i vigili del Fuoco sono intervenuti in via di Santa Maria della Visitazione (in foto) per abbattere un albero ad alto fusto reso instabile dal vento. Si rischiava che potesse cadere sulla strada così i pompieri lo hanno adagiato e dopo due ore di lavoro lo hanno rimosso e segato.

Articolo in aggiornamento