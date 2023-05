Alberone: trasporta scarti di motori e split di condizionatori per gettarli, bloccato e denunciato

Trasportava motori e split di condizionatori, caldaie, tubazioni in rame, tubi di scarico e rivestimento esterno di caldaie, polistirolo e cartone di imballaggio. Materiali pronto per essere gettato. Rifiuti però portati senza alcun titolo.

A bloccarlo sono stati gli agenti del gruppo pronto intervento traffico della Polizia di Roma Capitale, intervenuti in piazzale dell'Alberone. L'uomo, 69enne italiano, era al volante di un autocarro. Gli agenti hanno effettuato un controllo documentale, oltre a quello del contenuto nel vano posteriore. Nel corso della verifica, è emerso che il conducente, nonché proprietario del mezzo, stava effettuando il trasporto di rifiuti senza alcun titolo.

Il responsabile è stato deferito all'autorità giudiziaria per trasporto illecito di rifiuti pericolosi e speciali. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio capitolino.

"Desidero esprimere il mio plauso agli agent per l’operazione di controllo che ha portato al sequestro di un autocarro utilizzato per un trasporto illecito di rifiuti pericolosi e speciali e il relativo deferimento all’Autorità giudiziaria del conducente del mezzo. Un’attività di presidio e controllo del territorio di fondamentale importanza anche nelle azioni di contrasto alla gestione illecita dei rifiuti, aggravata, in questo caso, dalla loro pericolosità", ha commentato in una nota Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.