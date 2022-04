Albero crolla e distrugge auto parcheggiata

Un albero, fiorito da poco, è crollato in via Efeso abbattendosi su un'auto parcheggiata e, di fatto, distruggendola. È successo nella mattinata di giovedì 31 marzo, intorno alle 12. Allertati, sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale di Roma capitale e i vigili del fuoco per la rimozione del tronco e dei rami.

Nessuno è rimasto ferito. Secondo quanto si apprende il proprietario di un negozio nelle vicinanze del crollo aveva effettuato la segnalazione di pericolo proprio nella stessa mattinata. Circa due ore dopo la telefonata, il crollo.