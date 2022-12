Albero sfonda il muro di cinta e crolla sulla strada: paura a Monteverde

Disagi al traffico, molto spavento ma fortunatamente nessun ferito per il crollo di un grosso albero avvenuto nel pomeriggio di lunedì su via Aurelia Antica, all'altezza del civico 26, nel tratto compreso tra via di San Pancrazio e via di Villa Betania.

L’albero ha sfondato il muro di cinta ed è crollato, una caduta frenata dal muro sulla parte opposta della carreggiata.

Nessuno è rimasto ferito e nessun mezzo è stato fortunatamente coinvolto nel crollo, ma il traffico si è paralizzato - complice anche la chiusura della vicina via delle Fornaci - per consentire ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, di avviare le operazioni di messa in sicurezza. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per regolare la viabilità.