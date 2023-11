Paura a Roma: albero crolla su tram in marcia in viale Trastevere

Un albero è caduto ed è crollato su un tram in marcia a Roma. Paura in viale Trastevere dove il mezzo della linea 8 è stato colpito da una grossa pianta sradicata dal marciapiede, che si è adagiata prima sulla linea aerea e poi sul tram. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. È quanto successo intorno alle 6:45 di domenica 5 novembre. Sul posto, all'altezza di via Pascarella, i vigili del fuoco, il 118 e il personale di Atac. Sotto choc il conducente del mezzo pubblico.

Fermata la linea 8 del tram

La linea 8 del tram è stata interrotta e sostituita da bus tratta tra piazza Venezia e la stazione di Trastevere. Il bus navetta, inoltre, è stato deviato in direzione Porta Maggiore su Lungotevere e verso piazza dell'Emporio, in direzione Trastevere da via Marmorata, via Branca a ponte Testaccio. Deviata anche la linea H in direzione Termini e in direzione Capasso.

"I tecnici Atac sono sul posto e stanno attendendo che i vigili del fuoco, intervenuti per rimuovere i rami, completino l'intervento per ripristinare la funzionalità della linea", ha spiegato l'azienda in una nota.

L'allerta meteo

Per oggi è prevista una nuova allerta gialla. Si prevedono infatti sulla regione precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sembra invece passata l'allerta dovuta alla tempesta Ciaran.