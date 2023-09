Albero crolla su un'auto in transito, il conducente finisce in ospedale

Un uomo è rimasto ferito lunedì pomeriggio dopo che un grande albero è crollato sulla sua auto mentre percorreva via di Santa Maria di Galeria. Il crollo è avvenuto intorno alle 16.30: l’uomo stava guidando, quando all’improvviso ha sentito l’albero abbattersi su parabrezza e tettuccio, e si è ritrovato la macchina “inghiottita” dalle fronde.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco, che hanno aiutato l’automobilista a uscire dall’abitacolo e lo hanno poi affidato all’ambulanza del 118 per il trasporto in ospedale. Ha riportato diverse ferite, ma non è in pericolo di vita. L’albero, stando alle prime ricostruzioni, è crollato per un cedimento delle radici.