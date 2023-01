Albero crolla sul vialetto di una clinica e sfonda una tettoia

Un albero è crollato lunedì mattina nel cortile di una clinica di via Ramazzini, nella zona di Monteverde, finendo sul vialetto di accesso interno.

A contribuire al crollo, il forte vento e la pioggia che si sono abbattuti sulla Capitale: “Questa mattina presto, verso le 6, uno dei pini più alti e grossi è precipitato rovinosamente a terra con un frastuono spaventoso - ha raccontato una residente della palazzina in cui sorge la clinica, condividendo la foto su Facebook - Sfondata integralmente la tettoia del vialetto e divisi per metà gli altri alberi limitrofi. Per fortuna nessun ferito. Se fosse precipitato nella direzione opposta mi sarei trovata tronco e rami dentro casa . Era alto più di 15 metri”.

Un altro pino è crollato nella stessa mattina in viale Beata Vergine del Carmelo, zona Mostacciano, all’altezza dell’incrocio con via Vivanti. In questo caso è precipitato su una Smart parcheggiata in strada, danneggiandola, senza fortunatamente ferire nessuno.