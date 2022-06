Albero crolla su uno stand del lungotevere

Le temperature da record di questi giorni stanno provocando danni anche al verde di Roma. Venerdì la polizia locale di Roma Capitale è intervenuta in due distinte zone di Roma, nei pressi di Castel Sant’Angelo e in via De Amicis, nei pressi dell’Olimpico, per la caduta di alberi.

A Castel Sant’Angelo sono caduti un ramo e un pezzo di tronco di un platano in via Triboniano, precipitando sulla banchina del fiume Tevere e occupando una vasta area della riva destra e colpendo anche parte di uno degli stand dei banchetti allestiti sul lungotevere. Nessuno è rimasto ferito, ma la struttura è stata in parte danneggiata.

Gli agenti del I gruppo Prati sono stati impegnati nella parte sovrastante il fiume, mentre quelli del Reparto Tutela Fluviale della Polizia Locale hanno messo in sicurezza l’area sottostante, vietando l’accesso ciclopedonale tra Ponte Sant'Angelo e Ponte Umberto. Sul posto il Servizio Giardini e Ama.

Nel pomeriggio un altro albero è caduto in via De Amicis, la strada che dall’Olimpico porta a via della Camilluccia. Anche in questo caso gli agenti del I Gruppo Prati, insieme con i vigili del fuoco, hanno chiuso la strada per la rimozione.

Non è infrequente che, in giornate molto calde e dopo prolungati periodi di siccità, si verifichi la caduta di alberi o rami. Il fenomeno è sconosciuto anche come “Summer Branch Drop”, letteralmente “caduta estiva di rami”, e avviene solitamente in piante vecchie, i cui rami si spezzano improvvisamente e crollano al suolo.