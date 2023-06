Si schianta un albero davanti al bar: ad Ostia si sfiora la tragedia

Si è spezzato a metà e si è schiantato sul marciapiede dove, in quel momento, non stava passando nessuno. E’ successo nel tardo pomeriggio del 28 giugno ad Ostia ponente, in piazza Agrippa, all’angolo con corso Duca di Genova.

L’albero in questione si trovava davanti il King Bar, a pochi metri dai suoi tavolini. “Per fortuna non passava nessuno sul marciapiede” ha commentato Massimo Sammartino nella community virtuale di Ostia News 24. Eppure le condizioni della pianta, profondamente inclinata, potevano lasciare presagire un epilogo di questo genere. Fortunatamente, senza particolari danni e soprattutto senza ferimenti.

L’albero del corso Duca di Genova non è l’unico su cui i residenti ed i comitati di zona avevano chiesto di intervenire. Ed in effetti appelli finalizzati a chiedere la messa in sicurezza delle essenze arboree, arrivano in tutto il quadrante di Ostia. Nella zona del Lido Centro, ad esempio, “lo scorso marzo sono state eseguite attività di potature attese da tempo sugli alberi d’alto fusto di via Lucio Lepidio” ha spiegato il presidente del CdQ Lido Centro Vincenzo Giojelli “ci son però altri alberi che abbiamo attenzionato e segnalato perché hanno rami che sembrano pericolosi e potrebbero rischiare di spezzarsi. Uno di questi si trova in piazzale della stazione Lido, un altro in via Oletta, all’angolo con viale della Vittoria.

Nel municipio che sta cercando di valorizzare i propri “giganti verdi” e che pertanto ha recentemente chiesto alla regione Lazio d'inserirli nell’elenco degli alberi monumentali, ci sono quindi altre essenze arboree da monitorare con attenzione. La tragedia sfiorata ad Ostia Ponente vale come un campanello d’allarme.