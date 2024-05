Albero crolla su un palazzo delle case popolari

Tragedia sfiorata alle case popolari di San Basilio dove un grosso albero è crollato adagiandosi con le fronde su una palazzina. Copione simile si era registrato lo scorso mese di agosto in una strada poco distante. In quel caso rimasero feriti tre adolescenti di 16, 14 e 13 anni.

È stato forte il boato che ha attirato l'attenzione dei residenti del Lotto 26 delle case Ater di via Fiuminata intorno alle 23:00 di venerdì 3 maggio. Un grosso pino, caduto fra i cortili delle case popolari. Molto lo spavento, nessuno è rimasto ferito.

Sul posto gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale. Richiesto l'intervento ai vigili del fuoco i pompieri si sono recati sabato mattina in via Fiuminata 26 dove hanno cominciato le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Non è la prima volta che succede, il 17 agosto scorso a crollare fu un albero dentro il Lotto 29 di via Recanati, che si trova a circa 150 metri di distanza, e in quel caso tre ragazze rimasero ferite. I resti dell'albero sono ancora lì.

Sui social lo sfogo dei residenti: "Meno male che non c'era gente in cortile", e "Questi pini sono tutti pericolosi".