Albero crolla ai Parioli, distrutte auto e scooter

Continua la sfilza di alberi caduti a Roma, in queste ore di maltempo. Il forte vento della notte ha fatto crollare un albero in via dei Monti Parioli, all'altezza di via Rubens. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. Il crollo poco dopo la mezzanotte. La pianta, cadendo, ha distrutto tre auto e uno scooter. Nessun è rimasto ferito.

Scena simile anche in via Vincenzo Chiarugi a Roma nord. I residenti hanno chiamato i vigili che hanno allertato il servizio giardini del Municipio 14 che è intervenuto per la messa in sicurezza dell'area dopo il crollo di un grosso ramo che ha gravemente danneggiato un'auto.