Albero crolla e colpisce due auto in transito. Ferito un conducente

Tanta paura nel pomeriggio di martedì 28 giugno, quando a Roma un albero è crollato cadendo su un'auto in transito a Roma, in via Beccari all'altezza di viale Marco Polo. È successo intorno alle 14. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale con gli agenti del I Gruppo Trevi, che hanno provveduto a mettere subito in sicurezza l'area.

L'albero ha colpito due veicoli in transito, una smart ed una Lancia Y. Uno dei conducenti è rimasto leggermente contuso ed è stato medicato sul posto. Gli agenti hanno proceduto al rilievo dei danni sui veicoli e provveduto ad agevolare la viabilità della zona, allertando i pompieri per il taglio dell'albero. Le pattuglie sono state impegnate fino all'intervento del servizio giardini.