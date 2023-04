Albero crolla su auto in transito: due feriti, il passeggero è grave

Un albero di grandi dimensioni è crollato e si abbattuto su un'auto in corsa, colpendola in pieno. Due le persone ferite e portate in ospedale, quella lato passeggero è la più grave. Tragedia sfiorata alle porte di Roma, nel comune di Castel Gandolfo, nella serata di giovedì sei aprile, intorno alle 22:50 circa.

Sul posto il personale medico del 118 e i vigili del fuoco con la squadra di Marino, l'autoscala e l'autogru, a Castel Gandolfo. L'albero è caduto sulla strada provinciale 140, all'altezza del chilometro due di viale Costa.

L'intervento dei soccorritori ha permesso di estrarre entrambe le persone rimaste incastrate tra le lamiere dell’abitacolo. I pompieri hanno operato utilizzando la centralina oleodinamica-gruppo da taglio. Affidati alle cure del 118, le due persone nell'auto sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.