Albero crolla su un’auto in transito, tragedia sfiorata a Bracciano

Salva per questione di attimi: è rimasta fortunatamente incolume la ragazza di 19 anni che sabato pomeriggio a Bracciano, mentre era alla guida della sua auto, si è vista precipitare sul cofano un albero.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 in via Circumlacuale, la strada che si snoda lungo le rive del lago. La giovane donna stava guidando quando, a causa delle forti raffiche di vento, uno degli alberi lungo carreggiata è crollato. Tronco e rami sono piombati sul cofano: se fosse caduto un istante più tardi avrebbero potuto infrangere il parabrezza o schiacciare il tettuccio, ferendo anche gravemente la diciannovenne.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che si sono occupati di rimuovere l’albero e poi l’auto dalla strada, rimasta chiusa sino al termine delle operazioni di soccorso. La ragazza, pur sotto choc, non ha avuto bisogno di cure ospedaliere.

Sempre sabato pomeriggio un altro albero è crollato su un’auto, questa volta parcheggiata, in via Casilina, altezza largo Galeazzo Alessi. Anche in questo caso nessuno è rimasto ferito.