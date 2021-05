Albero crolla su auto in sosta, traffico in tilt al Flaminio

Traffico in tilt al Flaminio a causa del crollo di un albero su viale Tiziano con la pianta che ha colpito due vetture in sosta. Il cedimento intorno alle 19:30 di giovedì pomeriggio, in un orario di punta. Pesanti le ripercussioni alla viabilità causa restringimento della carreggiata per consentire le operazioni di sezionamento e rimozione dell'albero.

Il crollo all'altezza di piazzale Ankara, con le fronde dell'albero che hanno colpito una Hyundai I10 ed una Hyundai I20 in sosta. Richiesto l'intervento dei soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma assieme agli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno predisposto un transennamento rigido con reti e picchetti.

Ripercussioni che hanno riguardato non solo la viabilità privata ma anche i mezzi pubblici, con i bus in transito su viale Tiziano congestionati nel traffico.