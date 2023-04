Albero crolla nel viale della Luiss, paura all'università

Paura all'università Luiss di viale Romania. Lunedì 17 aprile un albero è crollato proprio davanti all'ingresso dell'ateneo. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Per fortuna, solo danni e nessun ferito.

Le immagini sono state riportate da 'Welcome To Favelas' e da 'The Roman Post'. Tanti i commenti degli utenti. "Per fortuna nessuno si è fatto nulla, poteva succedere una tragedia, in quella sede specialmente ci passano centinaia di persone".