Albero si spezza e crolla su viale Regina Margherita: strada chiusa e bus deviati

Spezzato in due e caduto in strada. Appare così il platano caduto nella mattinata di domenica 19 maggio su viale Regina Margherita. Il crollo alle 7 di mattina, all'altezza del civico 105, all'incrocio con via Ombrone. L'albero è finito sui cavi elettrici della linea tramviaria, bloccando la strada.

La polizia locale ha messo in sicurezza l’area e chiuso al traffico viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra via Adda e via Basento in entrambi i sensi di marcia, per permettere l’intervento dei vigili del Fuoco. Al momento non si registra alcun ferito in seguito all’evento.

Le linee 3 e 19, in quel tratto già sostituite da bus navette, vengono deviate su percorsi alternativi, per poi riprendere il normale tragitto su viale Regina Margherita

Sul posto presenti anche i carabinieri della stazione Salaria.