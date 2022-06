Prati, albero cade su auto in sosta

Un albero è caduto martedì mattina in viale Mazzini all'altezza dell'angolo con via Montesanto. La pianta è caduta su due auto in sosta senza persone all’interno. I due veicoli hanno subito danni alla carrozzeria. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto i vigili urbani, i vigili del fuoco e il servizio giardini di Roma capitale.

Venerdì pomeriggio intorno alle 18 un albero è caduto all'interno del giardino dell'asilo nido comunale La Coccinella, in via Francesco Durante, nel quartiere Monteverde. Lo scorso 7 giugno, invece, a largo Pannonia un albero è crollato ed ha colpito due auto, una in sosta e l'altra in transito.