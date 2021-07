Piazza Bologna: crolla albero e danneggia cinque auto

La pianta ha ceduto in viale Ippocrate

Tragedia sfiorata in zona Piazza Bologna dove un albero è crollato danneggiando cinque auto. Il cedimento poco dopo le 10:30 di giovedì mattina in viale Ippocrate, strada che collega piazzale delle Province a piazza Bologna.

Richiesto l'intervento dei soccorritori all'altezza del civico 79 del viale sono quindi intervenuti gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale che hanno accertato il danneggiamento di cinque veicoli in sosta. Occupata la carreggiata è stato necessario chiudere la strada in direzione piazzale delle Province. Sul posto oltre ai 'caschi bianchi' sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione dell'albero e i tecnici del Servizio Giardini del II Municipio.

Sempre in zona Piazza Bologna episodio simile si era verificato sul finire dello scorso anno quando un albero cadde in via Giovanni Severano. A cedere un grosso pino, alto circa 20 metri, che danneggiò due scooter e due auto con le fronde che colpirono altri tre mezzi.