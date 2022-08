Ramo si spezza e cade su un'auto. Donna rimane bloccata nella vettura

E' rimasta bloccata nell'abitacolo dopo che un grosso rame è caduto sulla sua auto. Vittima una donna, rimasta ferita e poi liberata dai pompieri intervenuti sul posto. Il crollo è avvenuto all'Eur.

A spezzarsi un grosso ramo poi caduto da un pino in viale Africa, altezza piazzale Marcellino Champagnat intorno alle 12:00 di lunedì 22 agosto. Rimasta ferita la donna è stata liberata dai pompieri e poi trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sant'Eugenio, dove è stata medicata e dimessa. Sul posto, oltre ai pompieri, gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale che hanno proceduto ai rilievi dell'incidente con una seconda pattuglia in ausilio che ha poi delimitato l'area. Messo in sicurezza l'albero dal quale è crollato il ramo, i caschi bianchi hanno richiesto l'intervento del servizio giardini per le verifiche sull'albero in questioni e su altre piante limitrofe.

A denunciare l'accaduto in una nota congiunta Andrea De Priamo e Massimiliano De Juliis rispettivamente presidente della commissione trasparenza capitolina e capogruppo di FdI al municipio Roma IX Eur: "A Roma ormai anche in assenza di eventi atmosferici gli alberi vengono giù a causa di una scarsa manutenzione e, spesso, la presenza della cocciniglia rende i pini ancora più pericolosi - denunciano i due consiglieri di Fratelli d'Italia -. Nella tarda mattina di oggi all’Eur, in viale africa, una donna si è vista travolta da un albero caduta sulla sua auto dove è rimasta intrappolata e solo grazie l’arrivo dei vigili del fuoco le è stato possibile uscire e salire sull’ambulanza che l’ha portata via per i dovuti accertamenti".

"Sperando che la donna non si sia fatta nulla non possiamo non denunciare lo stato del verde a Roma e nel municipio Roma IX dove diventa rischioso anche camminare sul marciapiede. Per fortuna non è accaduto l'irreparabile ma ci domandiamo cosa accadrà quando arriveranno gli eventi atmosferici autunnali se non si interviene con adeguati controlli ed interventi immediati, dove necessario, partendo proprio da viale Africa per proseguire in tutto l'Eur , Mostacciano ( anche qui ricco di pini) per continuare nel resto del municipio - concludono Di Priamo e De Juliis - . Non si può proseguire senza programmare manutenzioni adeguate, ormai non se ne può fare a meno, diversamente episodi come questo saranno sempre più frequenti e l'irreparabile non sarà evitato".

