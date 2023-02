Torre Maura: crolla un albero in strada

È crollato in strada cadendo sulla carreggiata dove in quel momento - per fortuna - non passavano né veicoli né pedoni. A cedere un albero, venuto giù a Torre Maura, nella periferia est della Capitale.

L'intervento dei vigili del fuoco con la squadra 10A e l'autogru intorno alle 11:00 di venerdì 10 febbraio in via Walter Tobagi. Giunti sul posto i caschi rossi, dopo aver rimosso l'albero, hanno richiesto la chiusura temporanea della strada, nel tratto compreso fra via dei Ruderi di Casa Calda e via Linari. a causa della presenza di una seconda pianta pericolante.

Sul posto anche gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale a cui i pompieri hanno avanzato, con richiesta urgente, la presenza del servizio giardini per la verifica di tutte le piante presenti ai bordi della strada del VI municipio delle Torri.