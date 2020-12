Torrenova, l'albero crolla anche senza vento: bloccata la strada

Paura a Torrenova dove un albero, nonostante la giornata priva di vento, è caduto crollando letteralmente sulla strada. La pianta ha collassato nella mattinata di giovedì 31 dicembre, intorno alle 7:30 del mattino, in via di Torrenova, bloccato di fatto l'accesso in quel tratto di strada all'altezza di via Celio Caldo, nei pressi della palestra "Il Cavaliere Nero".

L'albero è crollato sul marciapiede antistante una palestra. Fortunatamente la strada fino a quel momento era vuota. Nelle ultime ora la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per un altro crollo di un albero, quello che cadendo lo scorso lunedì ha ferito un passante di 61 anni al Flaminio.