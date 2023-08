Paura a San Basilio, albero crolla nel cortile delle palazzine Ater: gravi tre adolescenti

Momenti di paura a San Basilio dove un albero è crollato in un cortile condominiale sul quale affacciano palazzine di proprietà dell'Ater. Tre adolescenti di sedici, quattordici e dodici anni sono rimaste gravemente ferite.

Il fatto è accaduto intorno alle 23 di giovedì sera, in via Recanati 125. Le tre ragazze erano sotto casa quando è avvenuto il crollo del pino di venti metri. Sul posto il personale medico del 118 e le pattuglie IV gruppo Tiburtino della polizia locale che hanno posto sotto sequestro albero caduto nel cortile delle case Ater. Le tre sono state trasportate in codice rosso in ospedale.