Paura al Salario: albero si abbatte su quattro auto, salvate due ragazze

Decine di alberi caduti, raffiche di vento sino a 50 chilometri orari. E' stato un venerdì di super lavoro per i soccorritori alle prese con molteplici interventi in tutti i quadranti della Capitale. A vivere dei momenti di apprensione quattro ragazze che si sono viste un albero cadere sopra l'auto nella quale si trovavano in via di Novella, zona Salario, poco distante da Villa Ada. Problemi anche ai mezzi di trasporto con disagi per gli utenti della Roma-Lido e la Roma-Viterbo.

Albero caduto in via di Novella

In particolare verso le 19:00 i vigili del fuoco e gli agenti della municipale sono intervenuti in via di Novella dove un grosso pino marittimo è caduto sulla sede stradale danneggiando quattro vetture oltre al muro di cinta del cortile di una delle abitazioni circostanti.

Primi ad intervenire sul posto, gli agenti della Polizia Locale del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale. Qui i 'caschi bianchi' coordinati dal comandante Stefano Napoli, hanno tratto in salvo due ragazze rimaste intrappolate nella vettura, con altre due amiche uscite dalla macchina prima dell'intervento dei vigili urbani. Chiusa la strada sino alla rimozione della pianta dalla sede stradale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alberi caduti a Roma il 25 settembre

L'albero caduto nella zona di Villa Ada è una delle decine di piante crollate a Roma a causa del vento e del maltempo. Altri interventi sono stati effettuati in via Pian di Sco, al Nuovo Salario, in via di Torrevecchia al Quartaccio dove un albero ha colpito una vettura, via dei Gracchi, via Trionfale, la via Flaminia, viale Regina Margherita e via Denza.