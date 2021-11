Albero cade in via Casilina: strada bloccata, serve la gru

Il maltempo che anche ieri, per qualche ora ha imperversato su Roma, ha fatto danni anche in provincia. Intorno alle 2 di notte, in via Casilina all'altezza del Km 33,800 nel territorio pertinente al comune di Palestrina, un albero è caduto, di fatto occupando la carreggiata.

Sul posto la squadra 24/A dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma viste le notevoli dimensioni della pianta (pino marittimo) è stato necessario l'utilizzo della gru per rimuovere il fusto manovrata dalla squadra AG/10. La strada è stata riaperta intorno alle 7 del mattino.