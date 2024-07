Vento a Roma, ciclista travolto da un albero a Tor di Valle: "Sono vivo per miracolo"

"Sono vivo per miracolo". Così Angelo racconta, ancora sotto choc, quanto ha vissuto questa mattina, alle 9:20, sulla ciclabile di Tor di Valle, a Mezzocamino, quando un albero si è spezzato proprio mentre passava, schiacciando la bici.

Ciclista sopravvive per miracolo sulla ciclabile di Tor di Valle

Il ciclista si è riparato scivolando. "Mi sono riempito di graffi. Ho chiamato la polizia locale e dopo un'ora non è arrivato nessuno. Mi son medicato e recuperato la bici, vale 10mila euro. Ora provvederò a fare denuncia".

Alberi caduti per il forte vento a Roma

La pianta, secondo quanto raccontato da Angelo, è venuta giù in pochi istanti, forse spinta dal forte vento. Diverse le segnalazioni di piante cadute per le raffiche di oggi. Un altro albero è caduto in via del Cappellaccio, un altro ancora a Boccea dove è stata colpita un'auto.

Il commento

"Ma vi pare possibile che una persona che ha deciso di impegnare la propria mattinata in una serena sgambata su una delle ciclabili di Roma Capitale debba essere travolto da un albero?", domanda il consigliere municipale Marco Palma: "Fortunatamente se l'è cavata con qualche escoriazione e tanta paura. Poco più avanti, all'altezza di via del Pescaccio, altro albero caduto e che ha invaso il medesimo percorso. Oggi stesso oltre ad inviare una mail ed a presentare una interrogazione urgente in Municipio Roma XI, ho chiesto al gruppo capitolino di Fratelli d'Italia nella persona della consigliera Francesca Barbato di voler intervenire sia presso il CSIMU che presso il dipartimento Ambiente".