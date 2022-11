Maltempo: cade un albero, colpito taxi in transito

E' crollato in strada colpendo un taxi in transito. Tragedia sfiorata all'alba quando una grossa pianta ha ceduto centrando la vettura che stava percorrendo la via Aurelia Antica. Il cedimento all'altezza di largo Tomaso Perassi, all'Aurelio. Sotto choc il tassista - un 54enne romano - rimasto illeso. Il crollo poco dopo le 5:30, mentre sulla Capitale si abbatteva un violento acquazzone.

Sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti gli agenti del gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale. Con l'albero ad occupare la carreggiata, sulla via Aurelia Antica sono quindi arrivati i vigili del fuoco che hanno tagliato il fusto e messo in sicurezza la strada.

Maltempo in città

Albero caduto sul taxi in transito all'Aurelio che si somma alle centinaia di interventi che vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile stanno attuando da stanotte, quando i primi temporali si sono abbattuti in città. Particolarmente critica la situazione sul litorale, in particolare all'Idroscalo, dove i soccorritori hanno evacuato alcuni residenti raggiunti dalla piena del Tevere.

Alberi e rami in strada

Oltre a ciò decine di allagamenti e numersi alberi e rami caduti in strada ai Parioli, Monteverde, Ardeatino, Cassia ed Eur. Un albero pericolante aveva rallentato in mattinata anche la corsa della Roma Lido. I vigili del fuoco intervenuti a Lido Nord alle 8:30 hanno ripristinato la situazione alle 8:55. Non solo.

Alberi caduti si sono registrati anche in via Tartufari, all'incrocio con via Terranova. Situazione simile in via Castel di Guido, via Aurelia e in via Avicenna 99 dove gli agenti del IX gruppo Marconi sono intervenuti per un albero di 5 metri crollato su un'auto in sosta. Rami caduti in strada anche in via Palmiro Togliatti e via Ettore Paladini.

Pericolosa situazione potature

Una possibile tragedia che ha trovato il commento del consigliere regionale della Lega Daniele Giannini: "Questa notte un grosso albero cadendo si è abbattuto sull'auto di un taxi in corsa sulla via Aurelia, all'altezza di Largo Perassi, un tratto della consolare sempre molto trafficato. Poteva essere una tragedia, il tassista poteva perdere la vita, fortunatamente ha riscontrato solo ingenti danni al veicolo, ma l'accaduto mette in luce, come sempre, l'incuria di questa amministrazione, come di quella precedente, nella potatura delle alberature e della vegetazione ai lati delle strade".

"Non stiamo parlando – prosegue - di una stradina di campagna fuori dal Gra o di una traversa residenziale, stiamo parlando della via Aurelia, una delle maggiori strade per transito veicolare dell'intera Capitale. Se nemmeno su queste grandi arterie stradali si riesce a garantire una corretta manutenzione del verde, vuol dire che la situazione è disastrosa. Esprimiamo la massima solidarietà al tassista coinvolto e a tutta la categoria, auspicando – conclude Giannini - che il Comune di Roma si faccia carico in fretta di risarcire questo lavoratore per i danni subiti al proprio mezzo".